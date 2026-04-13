元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。2種類のノースリーブワンピースドレス衣装を投稿した。

「ウルフくん、6戦全勝おめでとう」とつづり、「ABEMA10周年特番『30時間限界突破フェス』『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』アシスタントMCを務めさせていただきました」と報告した。

柔道を引退後、プロレスラーとなったウルフアロンの番組企画を終え、「各試合の直後にリング上でインタビューも担当して、久々にスポーツキャスターとしての血が騒いだ ほんっとに迫力のある戦い続きで興奮しました...しばらく眠れなさそうです笑」とボディーラインが際立つエンジ色や水色のタイトワンピースドレスショットを公開した。

さらに「前半と後半の間にウルフくん＆愉快な仲間たちと一緒にコンビニに行ったのでその様子も入れておきます」とし、白Tシャツ姿でドリンクを手にしたツーショットなどもアップした。

ファンやフォロワーからも「めっちゃかわいい」「美しすぎる」「色気が凄い」「ヤバイっす」「スタイルが際立ちますね」「艶やかさが炸裂」「スタイル美しい女神」「とてもエレガント」「ナイスデコルテ」「脚もすらっと」「天使？妖精？」などのコメントが寄せられている。

中川は東京都出身。慶大卒業後、16年にNHK入局25年3月末で退局し、現在はホリプロ所属。父の仕事の関係で3歳から4年間をフィンランド、10歳から4年間をプエルトリコで過ごした。自身のインスタグラムでは仕事やプライベートのファッションなどを投稿して美しいボディーラインを披露するなど、一部メディアでは「NHKの峰不二子」などと呼ばれていた。趣味はダンス、ゴルフなど。特技は英語、スペイン語で語学も堪能だ。