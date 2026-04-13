日曜阪神の忘れな草賞で、7番人気の伏兵ジュウリョクピエロが今村聖奈とのコンビで圧倒的なパフォーマンスを見せた。道中最後方から大外を通って圧巻の差し切りV。先々が楽しみになる内容で、今後のローテーションに注目が集まる。●今村聖奈 今週の騎乗馬・4月11日（土）福島4Rブラックゲイル（11着／14番人気）12Rサンポーニャ（16着／2番人気）・4月12日（日）阪神2Rシンゼンコジロウ（10着／11番人気）3Rスーパーシ