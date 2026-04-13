日曜阪神の忘れな草賞で、7番人気の伏兵ジュウリョクピエロが今村聖奈とのコンビで圧倒的なパフォーマンスを見せた。道中最後方から大外を通って圧巻の差し切りV。先々が楽しみになる内容で、今後のローテーションに注目が集まる。

●今村聖奈 今週の騎乗馬

・4月11日（土）

福島

4R ブラックゲイル（11着／14番人気）

12R サンポーニャ（16着／2番人気）

・4月12日（日）

阪神

2R シンゼンコジロウ（10着／11番人気）

3R スーパーシスター（16着／12番人気）

7R エルサトアナ（9着／4番人気）

9R ジュウリョクピエロ（1着／7番人気）

●河原田菜々 今週の騎乗馬

・4月11日（土）

福島

3R ディアデムドール（13着／7番人気）

4R ウィゾマニア（12着／15番人気）

7R ハイケンス（6着／10番人気）

・4月12日（日）

福島

2R クラウンアバンティ（14着／15番人気）

4R ヒデガミティアラ（9着／16番人気）

5R ワンダーシャッフル（10着／4番人気）

6R シェーンルスカ（15着／15番人気）

7R ノクターナル（15着／15番人気）

12R ヤマカツレオン（7着／11番人気）

【福島3R】小林美駒が連日の勝利で存在感…イサチルシーキングで7馬身差圧勝

小林美駒は土日で2勝

●小林美駒 今週の騎乗馬

・4月11日（土）

福島

1R ベストブラザーズ（3着／3番人気）

3R レーザーキック（11着／8番人気）

4R ディースカウ（14着／5番人気）

6R バチラ（11着／8番人気）

7R ルージュマローネ（1着／9番人気）

12R ルシェロアズーリ（15着／8番人気）

・4月12日（日）

福島

3R イサチルシーキング（1着／2番人気）

4R リベラル（競走中止／7番人気）

6R ウインドラート（6着／2番人気）

8R アクアリッズ（15着／15番人気）

10R モリノセピア（3着／9番人気）

12R ラッキーヤース（4着／7番人気）

●谷原柚希 今週の騎乗馬

・4月11日（土）

福島

7R スコーピオンイメル（9着／6番人気）

・4月12日（日）

福島

4R ファストワーカー（8着／11番人気）

●永島まなみ 今週の騎乗馬

・4月11日（土）

福島

2R チョコブラウニー（15着／13番人気）

6R メイショウシュハリ（14着／10番人気）

7R バーニングフレーム（15着／14番人気）

・4月12日（日）

福島

3R エイシンキーンラン（3着／7番人気）

6R シャインバオバブ（8着／8番人気）

8R スマッシュアウト（12着／7番人気）

10R セントールビースト（2着／12番人気）

●古川奈穂 今週の騎乗馬

・4月11日（土）

阪神

6R マーゴットミスト（4着／5番人気）

・4月12日（日）

福島

1R ノヴァキュライト（13着／12番人気）

2R ラブペイトー（11着／14番人気）

7R プリマドンナアスク（6着／9番人気）

10R ジーベック（9着／10番人気）

11R リビアングラス（5着／7番人気）

12R ブルーカミング（9着／8番人気）

※主催者発表のものと照らし合わせください