世界を魅了する「令和のダンス集団」アバンギャルディが、時代が変わっても色あせない「昭和歌謡」を学び踊る「爆踊！アバンギャルディ昭和歌謡の宴」。第2回のゲストは、今年デビュー51周年を迎えた岩崎宏美。実は、代表曲「シンデレラ・ハネムーン」は、アバンギャルディがアメリカの世界的オーディション番組「アメリカズ・ゴット・タレント」で使用し、世界に知られるきっかけとなった彼女たちの人生を変