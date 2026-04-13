Samsungは横幅を広げたブック型（横折り型）の折りたたみスマートフォン「Galaxy Wide Fold（仮称）」を2026年中に発売すると見られています。まだ実機の写真は公開されていませんが、次期One UI 9（Android 17ベース）の中から、画面の形状を示す新たな静止画やアニメーションが発見されたと報じられています。 ↑Galaxy Wide Foldの準備が進行中（画像提供／Wongsakorn - stock.adobe.com）。 これは、Android Authorityが