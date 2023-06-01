現地４月12日に開催されたプレミアリーグ第32節で、勝点48で６位のチェルシーと同61で２位のマンチェスター・シティが、前者の本拠地スタンフォード・ブリッジで激突した。開始16分、ペナルティエリア左でパスを受けたククレジャがネットを揺らし、チェルシーが先制したかと思われたが、オフサイドで得点は認められない。シティは39分に鋭いショートカウンターを発動。オライリーのボール奪取から、シェルキがシュートを放つ