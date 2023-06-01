◇セ・リーグ阪神3―0中日（2026年4月12日バンテリンD）「高橋宏キラー」の看板に偽りはない。阪神・前川は2安打を放って好投手の足元をぐらつかせた。3回に放った左中間への二塁打に続き、153キロを捉えた5回の右前打はさらに価値がある。この一打が中野と森下の適時打の呼び水になった。「2本とも2ストライクから打てた。好投手から打てて良かったと思います」相性の良さを買われて今季2度目の先発出場。試合前時点