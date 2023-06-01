◇セ・リーグ阪神3―0中日（2026年4月12日バンテリンD）阪神は12日、中日戦（バンテリンドーム）に3―0で勝利し、今季初の同一カード3連勝を飾った。先発の左腕・高橋遥人投手（30）は丁寧にコースを突き、被安打5の10奪三振。今季3度目の登板で早くも2度目の完封勝利を挙げた。阪神投手が4月までにシーズン2度の完封勝利を飾ったのは、88年伊藤文隆以来38年ぶり。中日先発・高橋宏との「高橋姓対決」を快投で制して今季初