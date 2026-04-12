俳優の堤真一(61）が主演を務めるTBS日曜劇場「ＧＩＦＴ」(日曜後9・00）の第1話が、12日に放送された。終盤には車いすラグビーの試合が描かれ、その白熱ぶりに視聴者から驚きの声が上がった。＜以下、ネタバレあり＞「ＧＩＦＴ」はオリジナル脚本で、Netflix「サンクチュアリ―聖域―」、TBS「クジャクのダンス、誰が見た？」などを手がけた金沢知樹氏が担当。天才すぎて孤独な主人公が、ひょんなことから車いすラグビーと