「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）朝日杯ＦＳ制覇からの直行ローテで臨むカヴァレリッツォが主役候補だ。グレード制導入後の８４年以降、芝１８００メートル以上のレースに出走経験のない馬は皐月賞で勝ったことがない。デビューから３戦全て芝千六の２歳マイル王にとっては距離克服が最大の鍵になるが、吉岡師は「調教の感じから二千までは対応できると思います」と前向きだ。１１日の栗東ＣＷでは６Ｆ８４秒２−１Ｆ１１秒３