「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）

朝日杯ＦＳ制覇からの直行ローテで臨むカヴァレリッツォが主役候補だ。グレード制導入後の８４年以降、芝１８００メートル以上のレースに出走経験のない馬は皐月賞で勝ったことがない。デビューから３戦全て芝千六の２歳マイル王にとっては距離克服が最大の鍵になるが、吉岡師は「調教の感じから二千までは対応できると思います」と前向きだ。１１日の栗東ＣＷでは６Ｆ８４秒２−１Ｆ１１秒３をマーク。仕上がりの良さをアピールしている。

対するリアライズシリウスは今年のメンバーで唯一の重賞２勝馬。過去１０年で共同通信杯を制した馬は３勝を挙げている。初となる中山に対して、手塚久師は「かえって中山は向く感じはある」と前向き。正攻法の競馬で１冠奪取を狙う。

今季始動戦の共同通信杯で３着に敗れたロブチェンだが、ホープフルＳ勝ちの中山２０００メートルなら見直せる。８日の栗東ＣＷで６Ｆ８０秒１−１Ｆ１１秒１をマークし、松山も「これでもう一段良くなりそう」と上昇気配を伝える。

上原佑勢の３頭にも注目。京成杯覇者グリーンエナジー、ホープフルＳ２着フォルテアンジェロ、弥生賞ディープ記念２着ライヒスアドラーと強力な布陣で挑む。

他にも左後肢のフレグモーネで弥生賞ディープ記念を回避した昨年の東スポ杯２歳Ｓ覇者パントルナイーフもルメールの継続騎乗なら軽視は禁物。鋭い末脚で弥生賞ディープ記念を差し切ったバステール、同３着アドマイヤクワッズもチャンス十分。若葉Ｓ覇者マテンロウゲイル、スプリングＳ２着アスクエジンバラなど有力馬がそろい、今年も混戦ムードが漂う。