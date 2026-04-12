伊藤園フードサービスが手掛ける「茶寮 伊藤園」初のフランチャイズ店舗「茶寮 伊藤園 善光寺店」が3月19日、善光寺本堂（長野県長野市）の東向拝下（東公園）にオープンした。18日に行われた内覧会で、伊藤園フードサービスの唐沢進治社長は「お茶は日本の歴史や文化と親和性が高く、なかでも善光寺さまという特別な場所に出店させていただけることを、うれしく思っている」と笑顔を見せる。同店は善光寺の本堂の至近に位置