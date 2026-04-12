aespaが初のドームツアー＜2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]＞を、4月11日・12日に京セラドーム大阪でスタートさせた。昨年のアリーナツアー＜2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN＞をソールドアウトさせ、ライブを望む多くのファンの声に応える形で、今回のドームツアーが追加決定。京セラドーム大阪公演（4月11日・12日）に加え、東京ドーム公演（4月25日・26