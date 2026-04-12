aespaが初のドームツアー＜2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]＞を、4月11日・12日に京セラドーム大阪でスタートさせた。

昨年のアリーナツアー＜2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN＞をソールドアウトさせ、ライブを望む多くのファンの声に応える形で、今回のドームツアーが追加決定。京セラドーム大阪公演（4月11日・12日）に加え、東京ドーム公演（4月25日・26日）含む全4公演を開催。期待に胸を膨らませたファンで埋め尽くされた会場は熱気に包まれ、ライブの幕が開けた。

昨年のアリーナツアーとは一味違う新衣装でaespaのメンバーが登場。グレードアップしたパフォーマンス、ステージングで圧倒し、最新リリース曲となっているTVアニメ『キルアオ』オープニングテーマの「ATTITUDE」も初披露。堂々としたaespaらしい歌詞と、サビの一気に高揚感を解き放つビート、頭から離れないメロディーに合わせ、手で銃の形を作るのがポイントのダンスで観客を瞬く間に魅了した。

aespaは昨年、「Dirty Work」と「Rich Man」で世界の音楽シーンに鮮烈なインパクトを残した。今回の初のドームツアーを経て、彼女たちがその後どのような動きを見せるのか、注目がますます高まっている。

撮影◎松本いづみ

■＜2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]＞ 2026年4月11日（土） 京セラドーム大阪 開場16:30 / 開演 18:30

2026年4月12日（日）京セラドーム大阪 開場14:00 / 開演 16:00

2026年4月25日（土）東京ドーム 開場16:00 / 開演 18:00

2026年4月26日（日）東京ドーム 開場14:00 / 開演 16:00