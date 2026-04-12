桜花賞をスターアニスが圧勝（c）SANKEI 第86回桜花賞（GI）着順2026年4月12日（日）2回阪神6日 発走時刻：15時40分 着順 枠順 馬名（性齢 騎手名）人気1着 7-15 スターアニス（牝3 松山弘平）12着 3-5 ギャラボーグ（牝3 西村淳也）53着 6-11 ジッピーチューン（牝3 北村友一）124着 3-6 アイニードユー（牝3 川田将雅）135着 4-7 アランカール（牝3 武豊）46着 5-10 ナムラ