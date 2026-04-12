【桜花賞 着順】1着スターアニス、2着ギャラボーグ、3着ジッピーチューン



桜花賞をスターアニスが圧勝（c）SANKEI

第86回桜花賞（GI）着順

2026年4月12日（日）2回阪神6日 発走時刻：15時40分

着順 枠順 馬名（性齢 騎手名）人気

1着 7-15 スターアニス（牝3 松山弘平）1

2着 3-5 ギャラボーグ（牝3 西村淳也）5

3着 6-11 ジッピーチューン（牝3 北村友一）12

4着 3-6 アイニードユー（牝3 川田将雅）13

5着 4-7 アランカール（牝3 武豊）4

6着 5-10 ナムラコスモス（牝3 田口貫太）7

7着 1-2 サンアントワーヌ（牝3 荻野極）11

8着 2-4 エレガンスアスク（牝3 岩田望来）14

9着 7-14 ドリームコア（牝3 C.ルメール）2

10着 8-16 ショウナンカリス（牝3 池添謙一）17

11着 7-13 リリージョワ（牝3 浜中俊）3

12着 2-3 ディアダイヤモンド（牝3 戸崎圭太）6

13着 6-12 スウィートハピネス（牝3 高杉吏麒）9

14着 5-9 ルールザウェイヴ（牝3 原優介）15

15着 8-17 ブラックチャリス（牝3 津村明秀）10

16着 8-18 プレセピオ（牝3 富田暁）18

17着 1-1 フェスティバルヒル（牝3 坂井瑠星）8

18着 4-8 ロンギングセリーヌ（牝3 石橋脩）16

※結果・出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。

【有馬記念】「タバルへの声援が嬉しかった」メイショウタバルを生んだ母馬と北海道で暮らす女性の思い

【思い出に残る有馬記念】ディープインパクト あまりに見事な、完璧すぎるラストラン

【思い出に残る有馬記念】ドウデュース 武豊を愛し、武豊に愛されたヒーロー