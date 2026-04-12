鹿島アントラーズは４月12日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第10節で、川崎フロンターレと敵地で対戦した。スコアレスで迎えた53分、先制に成功する。敵陣ボックス内で三竿健斗が倒されてPKを獲得。これを鈴木優磨が右足で冷静に沈めた。 さらに64分、鈴木の左からのクロスをファーで反応したレオ・セアラが右足で上手く合わせて、追加点を奪った。背番号40が１G１Aの活躍ぶり。集中した守備でクリーンシ