鈴木優磨が圧巻パフォ！ 先制PK弾＆追加点をお膳立て！ 鹿島が敵地で川崎に２−０快勝
鹿島アントラーズは４月12日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第10節で、川崎フロンターレと敵地で対戦した。
スコアレスで迎えた53分、先制に成功する。敵陣ボックス内で三竿健斗が倒されてPKを獲得。これを鈴木優磨が右足で冷静に沈めた。
さらに64分、鈴木の左からのクロスをファーで反応したレオ・セアラが右足で上手く合わせて、追加点を奪った。
背番号40が１G１Aの活躍ぶり。集中した守備でクリーンシートを達成した鹿島が２−０で快勝した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まるで別世界にいるよう」神戸FWボージャンが母国紙に語った日本の印象。とくに感銘を受けたのは？「お気に入りになった」
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