京都府南丹市の山の中で行方不明になっている男の子のものとみられる靴が見つかりました。【映像】行方不明になっている安達結希さん警察によりますと南丹市の山の中で、行方不明になっている安達結希さん（11）のものとみられる靴が見つかりました。結希さんは、先月23日から行方不明になっていて警察が捜索を続けています。（ANNニュース）