京王電鉄 presents Wリーグプレーオフ 2025-26 ファイナルバスケットボール女子Wリーグのプレーオフ・ファイナル第4戦が12日、京王アリーナTOKYOで行われ、レギュラーシーズン2位のデンソーが同1位のトヨタ自動車に70-51で勝利。3勝1敗とし、悲願の初優勝を果たした。プレーオフのMVPには高田真希が選ばれた。デンソーは立ち上がり、連携ミスもあって先手を取られたが、笠置晴菜の3点シュート（3P）や高田の2点シュート（2P）