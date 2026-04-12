婚活をしている女性は、相手のどんなところを見ているのか。主宰する結婚相談所でカウンセラーを務めている大屋優子さんが「年収1100万円、身長174センチ、清潔感もある43歳の男性が、35歳の婚活女性から交際終了を突き付けられた。決め手はスタバのカップだった」という――。※なお、本稿は個人が特定されないよう、相談者のエピソードには変更や修正を加えている■「お金に困らない結婚」のコツ幸せな結婚生活において大事なこ