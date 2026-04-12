猫が発症しやすい『尿路結石』の知識 1.水分不足が引き金に？濃い尿が結石を作る 猫の尿路結石は「水分不足」がきっかけになることがあります。体内の水分が足りないと尿が濃くなり、ミネラルが結晶化しやすくなるためです。 人でも水をあまり飲まないと尿の色が濃くなりますが、それと同じ状態が猫の体でも起きています。 ドライフード中心の食事や、水をあまり飲まない性格の猫は特に注意が必要です