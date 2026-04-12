猫が発症しやすい『尿路結石』の知識

1.水分不足が引き金に？濃い尿が結石を作る

猫の尿路結石は「水分不足」がきっかけになることがあります。体内の水分が足りないと尿が濃くなり、ミネラルが結晶化しやすくなるためです。

人でも水をあまり飲まないと尿の色が濃くなりますが、それと同じ状態が猫の体でも起きています。

ドライフード中心の食事や、水をあまり飲まない性格の猫は特に注意が必要です。気づかないうちに結石の種が作られてしまうケースも少なくありません。

2.食事のミネラル過多が原因になることも

食事内容も大きく関係しています。とくにマグネシウムやリン、カルシウムといったミネラルが多すぎると、尿の中で結晶ができやすくなります。

安価なフードや、人の食べ物の与えすぎはリスクを高める要因です。塩分の多いおかずを少し与えただけでも、猫の体には負担になることがあります。

体に良いはずの栄養も「多すぎる」と害になる点がポイントです。バランスが崩れると、目に見えないところで結石が育っていきます。

3.排尿我慢が危険サイン！トイレ環境のストレス

猫はとてもきれい好きな動物なので、汚れたトイレや落ち着かない場所を嫌います。

猫によっては好みのトイレ環境でなければ排尿を我慢してしまう子も多いです。尿が長く膀胱にとどまると、結晶が固まりやすくなり、結石へと進行します。

「トイレに行きたそうなのに戻ってくる」「回数が減った気がする」といった様子は要注意です。小さなサインを見逃さないことが大切になります。

尿路結石で見逃してはいけない症状は？

尿路結石は症状に気づけるかどうかで、その後の負担が大きく変わります。

代表的なサインとして、「頻繁にトイレへ行く」「少量しか出ない」「血尿が見られる」などが挙げられます。

オス猫の場合は尿道が細いため詰まりやすく、急に尿が出なくなるケースもあります。この状態は命に関わる緊急事態です。

「いつもと違う」を感じたら様子見を続けないことが重要でしょう。違和感は体からの大事なメッセージです。

尿路結石の予防法

尿路結石を防ぐには、毎日の生活の中で「自然に続けられる工夫」を積み重ねることが重要です。

まず意識したいのは水分補給です。新鮮な水を複数の場所に置くと、猫が気が向いたときに飲みやすくなります。

器の素材や形を変えるだけで飲水量が増えることもあるため、愛猫に合うものを探してみたり、自動給水器を活用したりするのも効果的です。

食事では、ウェットフードを取り入れることで無理なく水分を補えます。ドライフード中心の場合は、結石に配慮した療法食やバランスの整った総合栄養食を選ぶことがポイントになります。

さらに見落とせないのがトイレ環境です。汚れた砂を定期的に変える、静かで落ち着ける場所に設置すると、排尿を我慢しにくくなります。

トイレの数は「頭数＋1」が目安とされており、余裕を持たせることでストレス軽減にもつながります。

まとめ

尿路結石は突然起こる病気のように感じられますが、実は毎日の過ごし方と深く関わっています。

水をあまり飲まない、食事のバランスが偏っている、トイレ環境に不満があるといった、小さな積み重ねが、気づかないうちにリスクを高めてしまうのです。

とはいえ、難しく考える必要はありません。水飲み場を工夫する、体に合った食事を選ぶ、トイレを快適に保つといった基本を大切にすることで予防につながります。愛猫の行動や好みを知っておくことが大きなポイントです。

ちょっとした変化に気づくことが、何よりの健康管理になります。日々のやさしい気配りで愛猫の健やかな毎日を支えてあげたいですね。

(獣医師監修：葛野宗)