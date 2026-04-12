昨年10月の国際親善試合で、韓国代表はブラジル代表に０−５の大敗を喫した。そして４月11日には、FIFAシリーズで韓国女子がブラジル女子と対戦。男子の借りを返せず、１−５で敗れた。前半は１失点に抑えたが、後半に４失点。０−５で迎えた87分にパク・スジョンが意地のゴールを決めた。最後まで勝負を諦めなかったが、悔しい結果に。韓国メディア『NAVER』の速報記事には、以下のような声があがった。 「何だよこれ