「日本といつ互角になれる？」韓国女子がブラジルに５失点大敗。母国ファンは落胆「競技力がどんどん落ちて...」「１点取れたのは奇跡」
昨年10月の国際親善試合で、韓国代表はブラジル代表に０−５の大敗を喫した。そして４月11日には、FIFAシリーズで韓国女子がブラジル女子と対戦。男子の借りを返せず、１−５で敗れた。
前半は１失点に抑えたが、後半に４失点。０−５で迎えた87分にパク・スジョンが意地のゴールを決めた。
最後まで勝負を諦めなかったが、悔しい結果に。韓国メディア『NAVER』の速報記事には、以下のような声があがった。
「何だよこれは」
「男子だろうが女子だろうが５失点が基本か」
「韓国、頑張れ」
「１点取れたのは奇跡」
「男子も女子も、ブラジルと対戦すると固くなる。日本はブラジルに勝とうと必死になるけど」
「韓国サッカーと日本サッカーはいつ互角になれるのか？」
「日本に比べて競技力がどんどん落ちていくからな...」
「ケイシーはU-20に行けばいいのに」
「試合があることを知らなかった」
FIFAシリーズは、異なる大陸の代表チームがAマッチを戦えるように、FIFAが直接主管、支援する親善大会だ。韓国は15日にカナダ、19日にザンビアと相まみえる予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
前半は１失点に抑えたが、後半に４失点。０−５で迎えた87分にパク・スジョンが意地のゴールを決めた。
最後まで勝負を諦めなかったが、悔しい結果に。韓国メディア『NAVER』の速報記事には、以下のような声があがった。
「何だよこれは」
「男子だろうが女子だろうが５失点が基本か」
「韓国、頑張れ」
「１点取れたのは奇跡」
「男子も女子も、ブラジルと対戦すると固くなる。日本はブラジルに勝とうと必死になるけど」
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「日本に比べて競技力がどんどん落ちていくからな...」
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FIFAシリーズは、異なる大陸の代表チームがAマッチを戦えるように、FIFAが直接主管、支援する親善大会だ。韓国は15日にカナダ、19日にザンビアと相まみえる予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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