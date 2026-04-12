俳優の木村拓哉さん（53）が2026年4月5日、自身のインスタグラムを更新。愛犬との2ショットを披露した。「ソフトクリームも最高でした！」木村さんは、「今日は本当に暖かかったですね！」といい、愛犬を膝に乗せた2ショットを投稿。「Ｔシャツで十分な感じでした。途中で食べたソフトクリームも最高でした！」とつづった。インスタグラムに投稿された写真では、プリントのある半袖Tシャツを着用。膝の上の愛犬は舌を出しており、