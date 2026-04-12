今季5度目のマルチ安打も記録【MLB】ドジャース 6ー3 レンジャーズ（日本時間12日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、本拠地のレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、初回に4号先頭打者弾を放った。試合後、地元ラジオ局「AM 570 LA Sports」の取材に対応。「本拠地で打ってなかったのでよかったです」と今季本拠地初アーチに喜んだ。大谷は初回、右腕のライターから、カウント2-1の