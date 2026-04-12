桃月なしこが4月6日発売の「ヤングキングBULL」で表紙を飾り、アザーカット5枚が公開された。 桃月なしこ 桃月なしこ 桃月なしこは、今年1月期に放送された地上波連続ドラマ『令和に官能小説作ってます』で、主人公・大泉ましろ役を務め、地上波連続ドラマ初主演を果たした。そのほか、MBS／TBSドラマ『灰色の乙女』、BS-TBSドラマ『夫婦の秘密』、BS松竹東急・水曜ドラマ23『めんつゆひとり飯2』、テレビ東京『レプリカ 元