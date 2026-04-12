櫻坂46の山崎天（崎＝たつさき／20）が、グループの副キャプテンに就任することが決定した。【撮り下ろし21点】クール＆キュートの共存！ワイルドスタイルで魅せる山崎天公式サイトでは、「『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』DAY1にて発表いたしました通り、2026年4月11日(土)より、櫻坂46・副キャプテンに山崎天が就任することが決定いたしました。今後とも櫻坂46の応援をどうぞよろしくお願いいたします」と発表した。きのう公