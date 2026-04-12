の人気ヒーロードラマ「ザ・ボーイズ」のショーランナーであるエリック・クリプキが、制作現場におけるAI利用について語り、脚本家ルームでは「100％AIフリー」だと明かした。米 のインタビューで述べたものだ。 「THE BOYS」シーズン5では、AIが脚本家の仕事を奪うことをめぐるジョークが盛り込まれている。作中には、メモを受け付けない“テイラー・シェリ