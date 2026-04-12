フジテレビ今春、複数の社員が電撃退社していることが12日、分かった。中には明石家さんま（70）が司会の人気バラエティー「ホンマでっか！？TV」の総合演出・玉野鼓太郎氏（39）がおり、3月末で同局を退社していた。同局関係者によると「とても優秀で、企画力があり、若手の時から何本も企画を通していた。さんまさんからの信頼も厚かったので、辞めると聞いて驚いた。自分で会社を設立し、大手配信メディアと仕事をするよう