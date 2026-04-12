＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン2日目◇11日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞先週、あと一歩のところで優勝を逃した仲村果乃が、さっそくリベンジのチャンスをつかんだ。イーブンパー・49位から「67」と5つ伸ばして9位タイまで浮上。「きのうは決まらなかったバーディパットが入ってくれた」とリーダーボードを駆け上がった。【写真】桑木志帆らとペアルックでした1番パー5から、その予兆はあっ