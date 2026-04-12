●「参りました」「手を抜いたのう」 テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、5日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第13話「疑惑の花嫁」の視聴分析をまとめた。(左から)小栗旬、中島歩(C)NHK○「このような日が来ることは覚悟しておりました」最も注目されたのは20時24〜25分で、注目度79.5％。織田信長(小栗旬)と浅井長政(中島歩)が相撲