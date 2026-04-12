金城がブルージェイズとマイナー契約また一つ新たな“夢の叶え方”が切り拓かれた。株式会社ジャパンリーグは、ジャパンウィンターリーグ2025（以下JWL）に参加した金城朋弥投手が8日、ブルージェイズとマイナー契約を結んだことを発表。NPBのドラフトにかかることなくメジャー球団と契約した金城の存在は、JWLの魅力を広めるきっかけにもなりそうだ。沖縄出身の金城は中部商、日本文理大を経て、四国アイランドリーグplusの高