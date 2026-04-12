きょう4月12日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、磯村勇斗が登場！数々の話題作に出演を果たし、順風満帆な俳優人生を送っているかにも思えるが、その裏にはもがき苦しんだ下積み時代があった。役者を志す原点となった中学時代の思い出や、腕を磨いた地元の劇団での日々、そして駆け出しの頃同世代の活躍に抱いていた悔しさなどから、磯村が俳優として重ねてきた試行錯誤の歴史を紐解いていく。