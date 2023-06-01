「中日３−７阪神」（１１日、バンテリンドームナゴヤ）ドラ１クリーンアップが初の本塁打そろい踏みだ。阪神は初回に森下翔太外野手（２５）が３試合連発となる６号ソロ、二回に大山悠輔外野手（３１）が１号ソロを放つと、最後は七、九回に佐藤輝明内野手（２７）が２打席連発で締めた。今季３度目の３連勝で２００８年以来の開幕５カード連続勝ち越し。２１年以来の両リーグ１０勝一番乗りで貯金は今季最多６とした。首位を