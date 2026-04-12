「中日３−７阪神」（１１日、バンテリンドームナゴヤ）

ドラ１クリーンアップが初の本塁打そろい踏みだ。阪神は初回に森下翔太外野手（２５）が３試合連発となる６号ソロ、二回に大山悠輔外野手（３１）が１号ソロを放つと、最後は七、九回に佐藤輝明内野手（２７）が２打席連発で締めた。今季３度目の３連勝で２００８年以来の開幕５カード連続勝ち越し。２１年以来の両リーグ１０勝一番乗りで貯金は今季最多６とした。首位を走る猛虎の勢いは止まらない。

最高気温２４度とお花見日和の名古屋で、ドームでは季節外れの花火大会が開催された。両軍合わせて６発が打ち上げられたが、主役は佐藤輝。ウイング席へ一発、バックスクリーンへトドメの一発。森下、大山との最強クリーンアップでは初のそろい踏み弾となった。

まずは３点リードの七回１死一、二塁。仲地の直球を振り抜くと、今季から新設されたウイング席へ白球は飛び込んだ。飛距離１１７メートルと昨季までなら右飛だったかもしれない。「いいところで回ってきたので、しっかり捉えることができて良かった」。この時点で森下を抜き、１２打点でリーグトップに立った。

さらに、九回１死三塁では牧野の初球の速球を強振。こちらは打った瞬間にアーチを確信し、無人のバックスクリーンへ突き刺した。着弾時にはドンッと衝撃音が響いたように、打球速度１８０・４キロ、飛距離１３５・９メートルの特大弾。「いい当たりだったと思います」と自画自賛の一打となった。

昨年からバンテリンドームにウイング席ができることを心待ちにしていた。侍ジャパンの一員として２月末に来場した時は「狭いっすね」とニヤリ。ＮＰＢ屈指のパワーがあれば、そこまで関係ないと思われるが「メンタル面にまで効いてくるんで」と一蹴した。昨季は旧バンテリンでビジター球場別最多の７ホーマー。「楽にね、（打席に）立てると思うので良かった」。進化した技術に心の余裕まで加わり、もう相手は手がつけられない。

森下が初回にソロ、二回に大山がソロで初のトリオ共演。「相乗効果というか、いい状態というか。そういう試合がまた出ればいいかなと思います」。前を打つのはホームランパフォーマンスも欠かさない、かわいい後輩。後ろではどっしりと頼りになる先輩が支えてくれる。これが猛虎打線の強さの一つだ。

今季最長の３試合連続安打で打率は・３７７まで上昇。１４打点と合わせてリーグトップに立った。チームは２１年以来、５年ぶりに両リーグ最速の１０勝一番乗り。０８年以来の開幕から５カード連続勝ち越しとなり、セ５球団に王者の貫禄を示した。「明日も頑張ります」。今季最多の貯金６となったが、本塁打も連勝もどこまで伸びるのか。とにかく強すぎる。

◆森下＆佐藤輝＆大山のそろい踏み弾は初！ 森下、佐藤輝、大山がそろって本塁打を記録したのは初。３人がそろって打点を挙げたのは通算２７度目で２４勝２敗１分けに。なお、阪神クリーンアップのそろい踏み弾はノイジー、大山、佐藤輝の並びだった２０２３年５月１９日・広島戦以来。