◇WBC世界バンタム級挑戦者決定戦12回戦〇同級2位・那須川天心TKO9回終了同級1位フアンフランシスコ・エストラダ●（2026年4月11日両国国技館）【浜田剛史の目】那須川は、課題だった接近戦での打ち合いで勝ち、ギブアップに持ち込んだ。3回から前に出たエストラダに対し、4回に那須川陣営も「打ち合え！」と指示した。最後の勝負に出た9回のエストラダも押し返したのだから、「打ち勝った」と言っていいだろう。ボ