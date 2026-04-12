◇WBC世界バンタム級挑戦者決定戦12回戦 〇同級2位・那須川天心 TKO9回終了 同級1位フアンフランシスコ・エストラダ●（2026年4月11日 両国国技館）

【浜田剛史の目】那須川は、課題だった接近戦での打ち合いで勝ち、ギブアップに持ち込んだ。3回から前に出たエストラダに対し、4回に那須川陣営も「打ち合え！」と指示した。最後の勝負に出た9回のエストラダも押し返したのだから、「打ち勝った」と言っていいだろう。

ボクシングの本質には「打ち合いでどっちが強いか」という部分がある。今までの那須川は、相手のパンチをよけてから打つスタイルだった。拓真戦後、後ろによけるのではなく、パンチに向かっていくように、前によける練習をした。

この防御は、すぐに手を出せる距離に入れる半面、相手の返しのパンチを受けるリスクがある。ローブローになったが、6回の左ボディーは相手のパンチをよけてからでなく、相手パンチと同時にカウンターで打った。リスクを負って出したパンチだった。

終盤には「走れ！」という指示が出た。チャンスだから追い詰めて連打で倒せ、という意味だが、今まで、そういう状況になったことがなかったからか、詰め切れなかった。チャンスに効かせ、連打し、倒す。練習はしていたのだから、それもできるようになるだろう。（元WBC世界スーパーライト級王者）