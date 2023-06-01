人気ヘアメイクアップアーティストの小田切ヒロ（43）が8日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演。家族ぐるみで仲が良い女優を明かした。この日のトークテーマは「LINE友だち1000人vs10人生態調査SP」。社交的なタイプと、人との関係を極力、遮断したいタイプがそれぞれの主張を繰り広げた。自身の交友関係を問われた小田切は「家族ぐるみでのお付き合いで、安達祐実さん。凄い仲良くさせ