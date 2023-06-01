【ブンデスリーガ第29節】(ミレントア・シュタディオン)S・パウリ 0-5(前半0-1)バイエルン<得点者>[バ]ジャマル・ムシアラ(9分)、レオン・ゴレツカ(53分)、マイケル・オリーズ(54分)、ニコラス・ジャクソン(65分)、ラファエル・ゲレイロ(88分)<警告>[S]藤田譲瑠チマ(52分)[バ]コンラッド・ライマー(19分)、マイケル・オリーズ(52分)観衆:29,546人