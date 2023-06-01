◇セ・リーグ阪神9―3中日（2026年4月11日バンテリンD）阪神・森下翔太外野手（25）が11日の中日戦（バンテリンドーム）の初回2死から先制6号ソロを放った。10日のカード初戦に続いて「ホームランウイング」へ運び、球団では新庄剛志以来となるキャリア3度目の3戦連発となった。初の組み合わせとなる4番・佐藤輝、5番・大山とのクリーンアップ本塁打そろい踏みの口火を切り、今季4度目の決勝打を刻んだ。チームは今季3度目