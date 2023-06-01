歌手の華原朋美（５１）が１１日、自身のＸを更新。先月保育園を卒業した長男の忘れ物に関して助力を求めた。華原は「東京発２０時３０分もしくは２０時３９分のグリーン車８号車９号車１０号車の１番後ろの席に子供のリュックを子供が忘れてきてしまいました」と告白。「見つけた方には１００万円をお礼金として出します。子供の大切なものが沢山入ったリュックです。探して下さい。宜しくお願い致します」と助力を求めた。