◇WBC世界バンタム級挑戦者決定戦那須川天心―ファン・フランシスコ・エストラダ（2026年4月11日東京・両国国技館）元世界2階級王者で、現KWORLD3ジム会長の亀田大毅氏（37）が自身の公式YouTubeで、那須川天心（帝拳）とファン・フランシスコ・エストラダ（メキシコ）の一戦を超速報。勝敗を分けた6回のバッティングがエストラダには不運だったと振り返った。戦前から天心の勝利を予想していた大毅氏だが、「この勝ち方