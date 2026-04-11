現地４月11日に開催されるプレミアリーグ第32節で、勝点43で10位のブライトンは、同20で降格圏の19位に沈むバーンリーと敵地で対戦する。この一戦を前にスターティングメンバーが発表されたなか、１か月ぶりの先発復帰が期待された三笘薫はベンチスタートとなった。ブライトン４年目の日本代表MFは、先月４日のアーセナル戦で左足首を負傷。翌節のサンダーランド戦はメンバー外、翌々節のリバプール戦は76分から出場していた