三笘薫の１か月ぶり先発復帰は実現せず…今夜もベンチスタート。スーパーサブとして降格圏のバーンリー相手に今季３点目を奪えるか

三笘薫の１か月ぶり先発復帰は実現せず…今夜もベンチスタート。スーパーサブとして降格圏のバーンリー相手に今季３点目を奪えるか