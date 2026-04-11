三笘薫の１か月ぶり先発復帰は実現せず…今夜もベンチスタート。スーパーサブとして降格圏のバーンリー相手に今季３点目を奪えるか
現地４月11日に開催されるプレミアリーグ第32節で、勝点43で10位のブライトンは、同20で降格圏の19位に沈むバーンリーと敵地で対戦する。
この一戦を前にスターティングメンバーが発表されたなか、１か月ぶりの先発復帰が期待された三笘薫はベンチスタートとなった。
ブライトン４年目の日本代表MFは、先月４日のアーセナル戦で左足首を負傷。翌節のサンダーランド戦はメンバー外、翌々節のリバプール戦は76分から出場していた。
スーパーサブとして起用されるであろう三笘は、途中出場で勝利に貢献できるか。得点は１月７日のマンチェスター・シティ戦以来遠ざかるなか、今季３点目を期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？
この一戦を前にスターティングメンバーが発表されたなか、１か月ぶりの先発復帰が期待された三笘薫はベンチスタートとなった。
ブライトン４年目の日本代表MFは、先月４日のアーセナル戦で左足首を負傷。翌節のサンダーランド戦はメンバー外、翌々節のリバプール戦は76分から出場していた。
スーパーサブとして起用されるであろう三笘は、途中出場で勝利に貢献できるか。得点は１月７日のマンチェスター・シティ戦以来遠ざかるなか、今季３点目を期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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