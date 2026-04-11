4月14日よりTOKYO MX、MBS、BS朝日ほかにて放送がスタートするTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』第1話「幼なじみは負けたくない」の先行カットとあらすじが公開された。 参考：『愛してるゲームを終わらせたい』ホワイトデーイラスト公開石川界人のボイス入り動画も 本作は、小学館『サンデーうぇぶり』にて連載中の堂本裕貴による同名コミックをアニメ化するラブコメディ。 同