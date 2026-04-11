4月14日よりTOKYO MX、MBS、BS朝日ほかにて放送がスタートするTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』第1話「幼なじみは負けたくない」の先行カットとあらすじが公開された。

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本作は、小学館『サンデーうぇぶり』にて連載中の堂本裕貴による同名コミックをアニメ化するラブコメディ。

同じ高校に進学した浅葱優希也と桜みくは、“両片想い”の幼なじみ。近すぎて遠すぎる優希也とみく。2人をつなぐのは、小6のときにはじまった「愛してるゲーム」。交互に「愛してる」といって照れたほうが負け。両片想いを卒業するための、ありったけの想いを込めた“恋のゲーム”がはじまる。

幼なじみの優希也とみくは、小6のときに始まった「愛してるゲーム」を今も続けている。「愛してる」といって照れたほうが負け。――ただそれだけの遊びだったのに、優希也はみくを好きになってしまい、今にも想いが溢れそうになっていた。それでも勝負に勝つと意地を張るが……。高校入学を期に、思いもよらない波乱が訪れる。

公開された場面カットでは、みくに壁ドンをする優希也や睨み合う2人の様子などが切り取られている。

また、声優の伊藤美来と丸岡和佳奈がパーソナリティを務めるWEBラジオ『みくと若菜の愛してるラジオを始めたい』の配信が決定。番組では、作品の魅力を紹介するほか、視聴者から寄せられた感想や最新情報を交えながら展開していく予定だ。（文＝リアルサウンド編集部）