この記事をまとめると ■BMWにおける「M」は同社のスポーツ部門を担う部門だ ■創立当初から「ブルー」「ネイビー」「レッド」の3色をコーポレートカラーとしていた ■レースシーンで使用されて以来小変更を重ねつつ現在に至るまで使われている 伝統のエンブレムに使われる色の意味 クルマのエンブレムにまつわるエピソードは、歴史を紐解くことに等しいもので、クルマ好きならずとも興味をひかれるのかと。とはいえクルマ好きに