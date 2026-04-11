今年１月の第１０２回箱根駅伝で総合新記録で２位と健闘した国学院大は１１日、チームの公式インスタグラムで、マラソン日本記録（２時間４分５５秒）を持つ大迫傑（３４）＝リーニン＝と合同練習を行った様子を公開した。前田康弘監督（４８）と大迫が親交があるために実現。主将の野中恒亨（４年）ら箱根駅伝の先に世界を目指す学生ランナーにとって、五輪出場３度のレジェンドとの交流は大きな刺激となった。「世界を舞台に